Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Klima-Protesten, die sich ändern

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Klima-Protesten, die sich ändern:

Wenn man so will, werden die Klima-Aktivisten reifer und entwachsen den Kinderschuhen. Einerseits eine völlig normale Entwicklung. Allerdings auch eine, die davon zeugt, dass keine originellen Ideen für radikale Protestformen mehr vorhanden sind. Egal ob "Letzte Generation", Fridays for Future oder Extinction Rebellion, allzu viel fällt den Bewegungen derzeit nicht ein. Die Müdigkeit der Aktivisten sollte jedoch nur vordergründig als gutes Zeichen gewertet werden. Dahinter steckt eine gehörige Portion Frust und Enttäuschung./nme/DP/mis