21.05.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Klimapolitik der Bundesregierung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Klimapolitik der Bundesregierung:

"Durch Sondervermögen wird die finanzielle Verantwortung für horrende (und durchaus auch nötige) Ausgaben in die Zukunft verschoben, beim Umwelt- und Klimaschutz passiert exakt dasselbe. Dabei wird so getan, als sei es egal, ob Deutschland 2040 oder 2045 klimaneutral werde - oder eben noch viel später. Dabei ist es schon sehr spät, vielleicht zu spät, um die globale Klimakrise noch in den Griff zu bekommen."/DP/jha

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