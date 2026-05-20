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20.05.2026 05:34:48
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Koalition/Reformpakete
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Koalition/Reformpakete:
"Anzeichen, dass die Koalitionsspitzen den Ernst der Lage endlich erkannt haben, gibt es. Friedrich Merz gab Fehler in seiner Kommunikation zu und versprach Besserung. Markus Söder erfindet sich mal wieder neu - er hatte schon schlechtere Rollen als die des mahnenden Staatsmanns, den er aktuell (und hoffentlich länger, und aus Überzeugung) gibt. Lars Klingbeil und Bärbel Bas betonen ihre Reformbereitschaft. Der Verzicht auf die Diätenerhöhung ist ein wichtiges Signal an die Bürger: Wir haben verstanden."/DP/jha
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