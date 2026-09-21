21.09.2026 05:34:43

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Landtagswahlen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Landtagswahlen

Dass Merz unmittelbar nach der Prognose vor die Kameras trat, zeigt den Ernst der Lage, nicht nur für die CDU. Noch nie hat sich ein Kanzler unmittelbar nach Landesabstimmungen an die Nation gewandt. Dass der "Rückenwind aus Berlin" ausgeblieben ist, räumte der Kanzler unverblümt ein. An den umstrittenen (Sozial-)Reformen will er dennoch festhalten. Ob ihm das gelingt, ist ungewiss: Zwar blieb seiner Partei im Nordosten das Schreckensszenario eines Scheiterns an der Fünf-Prozent-Hürde knapp erspart, doch noch nie hat die CDU bei einer Landtagswahl so wenig Unterstützung erhalten. In Berlin wird zudem kein Christdemokrat Regierenden Bürgermeister bleiben. Der 70-Jährige ist ein Regierungschef auf Abruf./yyzz/DP/zb

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