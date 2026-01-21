|
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Merz/Arbeitnehmerschelte
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Merz/Arbeitnehmerschelte:
In vielen Betrieben raubt die immer aufwendigere Bürokratie mit Dokumentationspflichten und ähnlichen Regeln wertvolle Arbeitszeit - auch deshalb geht die Produktivität zurück. Da ließe sich ansetzen. Auch bei der Belastung von Arbeit durch Abgaben und Steuern: Sinkt sie, wird es attraktiver, eine Stelle anzunehmen. Und andere Länder haben so etwas wie das Ehegattensplitting längst abgeschafft, weil es verheiratete Frauen eher vom Arbeiten abhält. Daran sollte die Koalition arbeiten - anstatt offen über Schaufenster-Vorstöße wie die von Merz und Söder zu streiten./yyzz/DP/mis
