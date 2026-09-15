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15.09.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Merz/CDU-Personaldebatte
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Merz/CDU-Personaldebatte:
"Merz und seine Unterstützer blicken gespannt nach Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Dort wird am Sonntag gewählt und somit auch über die Zukunft des Kanzlers abgestimmt. Stellt die CDU in der Hauptstadt nicht länger den Regierenden Bürgermeister (was als wahrscheinlich gilt) und scheitert sie in Schwerin an der Fünf-Prozent-Hürde (sehr unwahrscheinlich nach den vorliegenden Umfragen) oder landet sie im einstelligen Bereich (durchaus denkbar), wäre Merz' politische Karriere unter Umständen bald beendet. Längst hat auch innerhalb der CDU eine Personaldebatte begonnen."/yyzz/DP/stw
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