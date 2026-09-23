23.09.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Merz/Reformdebatte

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Merz/Reformdebatte:

Den Parteien der Mitte, egal ob Union, SPD oder Grüne, gelingt es seit geraumer Zeit nicht mehr, den Bürgerinnen und Bürgern eine Erzählung zu präsentieren, die mehr beinhaltet als das Umsetzen von notwendigen Reparaturarbeiten an den Sozialsystemen. Wie Menschen emotional zu erreichen sind, zeigt der neue Bundestrainer Jürgen Klopp. Mit seinem Werben für einen positiven Patriotismus hat er mehr erreicht als viele Brandmauer-Redner. (...) Es sind genau solche verständlich formulierten Botschaften, an denen die Bundesregierung es lange mangeln ließ. Mit Blick auf die Landtagswahlen 2027 bliebe noch hinreichend Zeit, um dazuzulernen. Einfach nur Reformen durch den Bundestag bringen zu wollen, wie Merz es skizziert hat, das wäre gewiss der falsche Weg. Es braucht Größeres - eine Perspektive, die über die reine Mangelverwaltung hinauszielt./yyzz/DP/mis

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