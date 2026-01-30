|
30.01.2026 05:34:43
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Merz' Regierungserklärung
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Merz' Regierungserklärung:
"Auch Merz' schlüssiges Konzept im Bundestag war ja wieder - nur - eine Rede. Noch kein Handeln. Da muss vieles schneller gehen, auf deutscher und auf EU-Ebene. Wir haben vergangene Woche gesehen: Selbst Trump reagiert, wenn es Gegendruck auf seinen Druck gibt."/DP/jha
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
