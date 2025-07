Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Pavian-Tötung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Pavian-Tötung:

"Was im Tiergarten passiert ist, erinnert an eine Machtdemonstration alter Schule: Just als die Proteste gegen die Tötung der Affen, die aus der Sicht der Zooleitung alternativlos war, überhandzunehmen drohten, wurden Tatsachen geschaffen. Man kann das so machen, sollte sich hinterher allerdings nicht wundern, als kompromisslos kritisiert zu werden. (...) Einfach mal schweigen, diese Lehre hätte aus vielen Vorgängen der Vergangenheit gezogen werden können, ist jedoch selten die beste Taktik. In den kommenden Wochen gilt es nun Vertrauen zurückzugewinnen, Vertrauen in die seriöse Arbeit der Experten des Tiergartens. Dass diese die Paviane nicht leichtfertig getötet haben, steht außer Frage."/DP/jha