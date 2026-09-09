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09.09.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Pisa-Studie
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Pisa-Studie:
"Der einzige überdurchschnittliche Wert der deutschen Pisa-Studie war, dass sich 75 Prozent der Jugendlichen ihrer Schule zugehörig fühlen. Es wäre nicht übertrieben, wenn wir Erwachsenen Schulen gesellschaftlich auf den gleichen Sockel heben wie die Wirtschaft. Sie haben entscheidenden Anteil daran, ob sich ein Mensch zu einem demokratischen, leistungsbereiten, weltoffenen, sozialen, (selbst)kritischen und verantwortungsbewussten Bürger entwickelt. Oder ob er die AfD wählt."/yyzz/DP/stw
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