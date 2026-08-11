Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Rekordhitze Juni/Juli und Konsequenzen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Rekordhitze Juni/Juli und den Konsequenzen:

"Jede Planung muss auch mit Blick auf Klimafolgen durchdacht werden: Schulen, Kliniken und Altenheime vor allem müssen kühl genug sein, um Hitzewellen zu überstehen. Viele Städte außerhalb Deutschlands zeigen längst, dass mehr Grün, attraktiver, günstiger öffentlicher Nahverkehr und dadurch weniger Autos in der City keineswegs zum Niedergang, sondern zum Aufblühen von Zentren führt."/DP/jha