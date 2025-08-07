|
07.08.2025 05:34:43
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Rentenpolitik
NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Rentenpolitik
Es muss über die Grundsätze debattiert werden - und zwar ergebnisoffen. Das fängt bei einer Anhebung des Renteneintrittsalters an und endet beim Pensionssystem. Keine Angst: Weder Beamte noch ältere Arbeitnehmer müssen sich ernsthaft Sorgen machen. Diese Regierung wird genau so wenig wie ihre Vorgängerkabinette dieses heiße sozialpolitische Eisen anfassen. Alles bleibt im Wesentlichen so, wie es ist - diese Kontinuität in der Rentenpolitik ist schlicht zum Verzweifeln./yyzz/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison geht weiter: ATX geht mit Gewinnen aus dem Handel -- DAX im Plus -- Wall Street beendet Handel höher -- Asiatische Börsen zum Handelsende freundlich
Am Mittwoch zeigte sich der heimische Aktienmarkt fester, während der deutsche Leitindex ebenfalls zulegte. Der Dow zeigte sich von seiner freundlichen Seite. Die Aktienmärkte in Asien legten zur Wochenmitte überwiegend weiter zu.