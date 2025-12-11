Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Social-Media-Verbot

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Social-Media-Verbot:

"Manche sagen: Immer noch ist das Internet Neuland. Und hoffen auf lernende Anbieter - ähnlich wie beim Entstehen des Buchdrucks, als Verlage Verantwortung für Inhalte übernahmen (und dies im Gegensatz zu den Tech-Giganten immer noch tun). Aber das wird ohne gesetzlichen Druck kaum gehen - und der wird dauern. Daher braucht es vor allem kundigere Nutzer, von Kindheit an."