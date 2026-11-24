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24.11.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Söder-Vorstoß zur kalten Progression
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Söder-Vorstoß zur kalten Progression:
"Die kalte Progression ist eine Ungerechtigkeit, an der sich schon etliche Steuerexperten die Hörner abgestoßen haben. Denn wenn nach einer Lohnerhöhung am Ende weniger netto auf dem Konto landet, versteht das niemand. Söder macht damit also einen Punkt. Und doch ist es mindestens ein Nadelstich, womöglich sogar eine gezielte Provokation in Richtung Friedrich Merz und Teilen der Union. Denn die Abschaffung der kalten Progression kostet Geld. Und wer sich an die Schwierigkeiten erinnert, die den Haushaltspolitikern von Union und SPD die Gegenfinanzierung der Stromsteuersenkung beschert hat, kann erahnen, dass Söders offenbar unabgesprochenes Vorpreschen auf wenig Gegenliebe in der Berliner Koalition stößt. Wenn man all das addiert, könnte sich ein Gesamtbild ergeben, das Söder nicht schlecht dastehen lässt: Da ist einer mit guten Ideen, der kommunikativ deutlich stärker ist als der amtierende Regierungschef, noch dazu im besten Polit-Alter und der sich als eine Art Ersatzkanzler bereithält für den Fall der Fälle."/yyzz/DP/nas
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