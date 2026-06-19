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19.06.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Sozialreformen/Mütterrente
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Sozialreformen/Mütterrente:
"Frauen sind die doppelt Gestraften. Nicht nur, dass sie eine deutlich kleinere Rente bekommen. Sollte ihr Partner vor ihnen sterben, kürzt ihnen der Staat auch noch dessen Rente. Gerecht ist das nicht - und kein Ausdruck des Respekts vor dem, was sie für die Familie und letztlich auch für die Gesellschaft auf sich genommen und geopfert haben. Die Mütterrente soll das ausgleichen. An sich ein guter Gedanke, doch ihre Systematik ist fragwürdig."/yyzz/DP/men
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