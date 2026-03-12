|
12.03.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Spritpreisen
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Spritpreisen:
"Das Drängen auf ein Kriegsende und auf Stabilität in der Region ist daher kurzfristig das beste Rezept für Beruhigung an der Ölpreis-Front - und besser als erneute Tank-Rabatte, die dann alle Steuerzahler finanzieren. Und: Eine Politik, die den Ausstieg aus fossiler Energie verzögert, ist mitverantwortlich dafür, dass zu viele Verbraucher die aktuelle Krise derart massiv spüren."/yyzz/DP/nas
