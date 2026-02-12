|
12.02.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Streik beim ÖPNV
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Streik beim ÖPNV
"Ohne einen funktionsfähigen ÖPNV ist ein gedeihliches Miteinander in unseren, immer mehr an Bevölkerung wachsenden, Städten schwer vorstellbar. All dies bedeutet nicht, dies sei den Autofans versichert, dass Straßen zurückgebaut werden müssen. Es geht um kein Entweder-Oder, sondern um ein Verschieben der Machtverhältnisse auf den innerstädtischen Trassen. Und diese Veränderung, auch das wäre wünschenswert, hat weniger mit Ideologie als mit Vernunft zu tun."/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.