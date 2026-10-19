|
19.10.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Streit in der Koalition
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Streit in der Koalition:
"Geht es unter "unmenschlich" (SPD-Hoffnungsträgerin Manuela Schwesig über den Umgang mit Bas) nicht mehr zwischen Sozialdemokraten und Konservativen? Fragen, die offenbar nicht vom Tisch zu wischen sind. Friedrich Merz, der Kanzler, vermag es jedenfalls nicht, für die dringend angesagte Ruhe zu sorgen. Der Sauerländer weiß sehr wohl um das Außenbild seiner Regierung, hat mangels kommunikativer Fähigkeiten allerdings dem unwürdigen Treiben nicht viel entgegenzusetzen. Die miese Performance ist das eine, die fehlende Erzählung dieser Regierung das andere."/yyzz/DP/men
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.