Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Tankrabatt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Tankrabatt:

"Es ist absurd, dass diese Debatte geführt wird. Noch absurder ist, wer diese Debatte führt. (...) Diejenigen, die diese Situation mit herbeigeführt haben, indem sie über Jahre gegen E-Autos polemisiert haben, schimpfen nun also über hohe Preise für Benzin. Dabei wäre eine konsequente Energiewende, die sie ebenso über Jahre bekämpft haben, der beste Schutz vor solchen Preisschocks gewesen."/yyzz/DP/men

