Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu tödlichen Schüssen in den USA

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu tödlichen Schüssen in den USA:

"Zumindest bei einem der Todesschützen verdichten sich die Hinweise, dass er aus fremdenfeindlichen Motiven gehandelt hat. Von einer "hispanischen Invasion" ist die Rede in einem Pamphlet, das ihm zugeordnet wird. (...) Donald Trump hat die Situation an der Südgrenze der USA schon oft mit einer "Invasion" verglichen. Einer Invasion aus "Schmugglern, Gangmitgliedern, Drogenhändlern". Er spricht angesichts des Massakers von El Paso von einer "hasserfüllten Tat", für die es keine Rechtfertigung gebe. Das muss ein Schlag ins Gesicht der Hinterbliebenen der Opfer dieser Bluttat sein, ist es doch der US-Präsident höchstpersönlich, der kaum einen Tag vergehen lässt, ohne gegen Migranten aus Süd- und Mittelamerika zu wettern. Er hat mit einer Rhetorik, die vor Verachtung nur so trieft, diesen Hass geschürt und befeuert."