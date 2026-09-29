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29.09.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Treffen Wadephul/Lawrow
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Treffen Wadephul/Lawrow:
"Die Erkenntnis des Treffens: Russland will nicht verhandeln. Moskau gibt stattdessen anderswo sehr klare Antworten auf die Frage, ob es den Krieg beenden wolle: Es weitet ihn immer brutaler aus. Zuletzt mit massiven Attacken vor allem auf zivile Ziele. In Nürnbergs Partnerstadt Charkiw wurden 29 Menschen bei einem Angriff auf ein Wohnhaus verletzt, darunter zehn Minderjährige. Auch die Hauptstadt Kiew steht unter Beschuss. Es sieht aus, als wolle Russland vor dem Winter möglichst viel Schaden und Zerstörung anrichten, um die Bevölkerung zu zermürben."/DP/jha
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