23.01.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Trump
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Trump:
Ein Mann, der sich selbst in höchsten Tönen lobt, ein Präsident, der Schwächen in der Geografie aufweist, ein Geschäftsmann, dem es egal zu sein scheint, ob er Autos, Immobilien oder Länder kauft, ein solcher Mann bleibt brandgefährlich für die ohnehin aus den Fugen geratene Weltordnung. Bundeskanzler Friedrich Merz hat in seiner Davoser Rede zurecht vor der "radikalen" Änderung der US-Außenpolitik gewarnt. Anders formuliert: Das nächste Grönland kommt bestimmt./yyzz/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
