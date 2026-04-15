Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Trump

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Trump:

"Was muss nach den Androhungen der Auslöschung "einer ganzen Zivilisation im Iran", der Papst-Schelte und der Selbststilisierung zum Erlöser noch passieren, bevor die Verantwortlichen in Trumps Umfeld ihr Gewissen entdecken? Erschütternd an alldem ist, wie sehr der Wahnsinn des Führers der Supermacht USA bagatellisiert wird. Um es klar zu sagen: Das ist nicht normal und darf nicht unwidersprochen bleiben."/DP/jha