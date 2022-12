Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Umsturzversuch/'Reichsbürger'

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Umsturzversuch/'Reichsbürger':

"Es gibt eine gewisse Tendenz in Deutschland, wirklich gefährliche Vorgänge zu verharmlosen. Da bedrängen Gäste der AfD im Bundestag frei gewählte Abgeordnete und einen Minister (November 2020), da überwinden Hunderte von Demonstranten polizeiliche Sperren und stehen vor der Pforte des Parlaments (August 2021), da plant eine Gruppe die ENTFÜHRUNG DES GESUNDHEITSMINISTERS (April 2022) - und alles war ja nur halb so schlimm, weil weit von einem wirklichen Taterfolg entfernt? Was muss eigentlich noch passieren, dass solche Grenzüberschreitungen ohne Drumherumreden als brandgefährlich wahrgenommen werden?"/yyzz/DP/men