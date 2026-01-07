|
07.01.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu US-Angriff auf Venezuela
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu US-Angriff auf Venezuela:
"Wollen die USA vor allem eine demokratische Regierung in Caracas installieren oder Zugriff auf die immensen Erdölreserven des Landes erhalten? Die Antwort liegt nahe - und verheißt nichts Gutes."/yyzz/DP/nas
