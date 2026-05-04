|
04.05.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu US-Truppenabzugsankündigung
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten' zu US-Truppenabzugsankündigung:
"Weitblickende Kommunalpolitikerinnen und -politiker sollten sich vorbereiten, auch für ein weiteres Szenario: Das Szenario, dass der US-Präsident eines fernen oder nahen Tages nicht mehr Donald Trump, sondern JD Vance heißt. Denn während Trump dieser Tage Krieg offenbar als eine Art Videospiel begreift, ist es seinem ideologisch viel gefestigteren (und damit gefährlicheren) Vize ernst damit, Amerikas endlose Krieg zu beenden und die Rolle als international präsente Ordnungsmacht, die Verbündete schützt, zu schleifen. Die Stützpunkte der Region wären spätestens dann in höchster Gefahr."/yyzz/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!