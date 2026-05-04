04.05.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu US-Truppenabzugsankündigung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten' zu US-Truppenabzugsankündigung:

"Weitblickende Kommunalpolitikerinnen und -politiker sollten sich vorbereiten, auch für ein weiteres Szenario: Das Szenario, dass der US-Präsident eines fernen oder nahen Tages nicht mehr Donald Trump, sondern JD Vance heißt. Denn während Trump dieser Tage Krieg offenbar als eine Art Videospiel begreift, ist es seinem ideologisch viel gefestigteren (und damit gefährlicheren) Vize ernst damit, Amerikas endlose Krieg zu beenden und die Rolle als international präsente Ordnungsmacht, die Verbündete schützt, zu schleifen. Die Stützpunkte der Region wären spätestens dann in höchster Gefahr."/yyzz/DP/he

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