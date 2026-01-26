Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Vorstoß/Union /Lifestyle-Teilzeit

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Vorstoß/Union/Lifestyle-Teilzeit:

"Die Komplexität und Härte der Arbeitswelt ist offenbar vielen in der Politik nicht präsent. Und: Es gäbe viele andere Stellschrauben, um Arbeit attraktiver zu machen. Weniger Abgaben und Steuern auf Erwerbsarbeit vor allem. Oder die Abschaffung des Ehegattensplittings, das es für manche Frauen immer noch attraktiver macht, nicht zu arbeiten, auch wenn sie es könnten. Davon ist aber nicht die Rede in der Wirtschaftsunion oder beim Kanzler. Dort wird den Beschäftigten viel zu pauschal Missbrauch oder Arbeits-Unlust unterstellt."/DP/jha