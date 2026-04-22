22.04.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Zeit für eine Neuausrichtung/Israel/EU

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Zeit für eine Neuausrichtung/Israel/EU:

"Angesichts der geopolitischen Folgen des Krieges gegen den Iran, der Europas Volkswirtschaften destabilisiert, können es sich die Mitgliedstaaten nicht länger leisten, tatenlos zuzusehen und Jerusalems Politik nur zu kritisieren. Geschlossenheit wird es bei diesem Thema nie geben, aber eine teilweise Aussetzung des Abkommens, die sich auf den Handelsbereich beschränkt, würde nur eine qualifizierte Mehrheit statt Einstimmigkeit erfordern. Mit diesem Schritt sollte die EU die Neuausrichtung zu Israel wagen."/DP/jha

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