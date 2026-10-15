Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Zuckersteuer

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Zuckersteuer:

"Im Sommer nächsten Jahres soll die Zuckersteuer starten. Das ist gut so. Denn die Freiheit des Einzelnen entbindet die Politik nicht von der Verantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung. Übergewicht und Diabetes verursachen Leid, sie belasten die Sozialsysteme. Eine Steuer auf Softdrinks kann dem gegensteuern. Es kann Anreize für Hersteller schaffen, ihre Rezepturen zu ändern. In anderen Ländern ist das bereits erfolgreich geschehen. Allerdings sollte niemand Wunder erwarten. Die zusätzliche Abgabe macht aus ungesunden Lebensmitteln noch keine gesunden."/yyzz/DP/men