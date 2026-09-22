Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Ausgang der Wahlen in Berlin und MV

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Ausgang der Wahlen in Berlin und MV:

Manuela Schwesig hat in Mecklenburg-Vorpommern vor allem damit gepunktet, dass sie zentrale Punkte jener Reformen ablehnte, die Merz nun erst recht durchsetzen will. Also ist offensichtlich: Es wird nicht ohne Korrekturen gehen - und damit noch weniger von dem, was Merz gern als "CDU pur" bezeichnete. Wenn diese Koalition, wenn dieser Kanzler überleben will, ginge das nur mit einem überzeugenderen Paket, das nun geschnürt werden müsste: Wir haben verstanden, setzen nun auf mehr soziale Ausgewogenheit, bringen unser starkes Land mit Einschnitten, die wirklich alle treffen und nicht vor allem Schwächere, wieder auf Erfolgskurs - so könnte die Botschaft lauten./yyzz/DP/mis