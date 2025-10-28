28.10.2025 05:34:38

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Glücks-Atlas

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Glücks-Atlas:

"Dass im Glücksatlas auch ein Stück Wahrheit steckt, sollte nicht verschwiegen werden: Die sehr stark abfallende Verfasstheit der Bewohner von Mecklenburg-Vorpommern sollte genauer betrachtet werden - ein ganzes Bundesland als Ausreißer in dieser Größenordnung, das ist ungewöhnlich. Eine Erklärung dafür könnte tatsächlich in der wirtschaftlichen Lage des Küstenlandes liegen. Denn die Lebenszufriedenheit, diese Erkenntnis liefert ein genauerer Blick in die Daten, hängt eben doch mit dem Einkommen zusammen - vor allem für Geringverdiener. Weil es eben einen großen Unterschied ausmacht, wenn Monat für Monat nur 600 statt 750 Euro für den Lebensunterhalt zur Verfügung stehen."/yyzz/DP/he

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
