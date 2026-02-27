|
27.02.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Heizungsgesetz
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Heizungsgesetz:
"Das Ganze erinnert ans Aus vom Verbrenner-Aus. Auch da wird eine (noch wichtigere) Branche verunsichert. Deutschland bremst, fährt zweigleisig und sieht zu, wie andere Staaten uns mit modernerer, günstigerer und umweltfreundlicher Technik überholen. Nachhaltig ist das nicht, zukunftsfähig auch nicht - aber: Union und SPD glauben, ein nerviges Thema vom Tisch zu haben. Ein peinliches Kapitel populistischer Politik."/DP/jha
