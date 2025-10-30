30.10.2025 05:34:38

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Hilferuf der städtischen Kämmerer

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Hilferuf der städtischen Kämmerer:

"Wenn Vertreter des Freistaats und der Kommunen zusammensitzen, sollte das Land endlich vom hohen Ross runter, auf dem es seit langem sitzt. Funktionsfähige Kommunen sind kein Gnadenakt des bayerischen Ministerpräsidenten, sie sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Um sich diesem Wunschbild anzunähern, bleibt nur eine konsequente Umverteilung. Die Chancen für einen solchen Schritt sind so groß wie seit langem nicht - denn das Infrastruktursondervermögen des Bundes sorgt für einen unverhofften Spielraum. Sollte dieser nicht genutzt werden, stellt sich irgendwann die Frage, wofür es noch Stadt- und Gemeinderäte braucht. Denn zu entscheiden haben diese, setzt sich die Finanzkrise fort, bald nichts mehr."/DP/jha

