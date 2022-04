Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Krieg gegen die Ukraine

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zum Krieg gegen die Ukraine:

"Spätestens zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland, der in Russland am 9. Mai gefeiert wird, will Putin greifbare Erfolge präsentieren. Es drohen also noch blutigere Wochen. Bisher war es eine geheime bis - siehe Joe Biden - offen ausgesprochene Hoffnung des Westens, dass es in Moskau zu einem Regimewechsel kommt. Dafür gibt es leider keine Anzeichen. Putin führt seinen Krieg allem Anschein nach bisher unangefochten - und dank seiner Desinformationskampagne auch mit Zustimmung einer großen Mehrheit im Lande. Eine Lösung mit Putin ist daher nicht unwahrscheinlich. Echte Verhandlungen wären daher wünschenswert, um Leben zu retten und Verwüstungen zu stoppen. Vermittler sind bisher nicht in Sicht - weil der Konflikt so verfahren ist. Aber ein Ende mit Schrecken - also spürbaren Zugeständnissen - wäre besser als ein Schrecken ohne Ende."/yyzz/DP/men