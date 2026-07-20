|
20.07.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Rücktritt Spahns und den Folgen
NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zum Rücktritt Spahns und den Folgen:
"Innerhalb der Union gilt es nun, geräuschlos und binnen weniger Tage eine Schlüsselposition zu besetzen. Gesetzte Aspiranten innerhalb der CDU-Riege gibt es nicht, womöglich greift Kanzler Merz auf Personal aus seinem Kabinett zurück. Wer auch immer Spahn folgen wird: Diese Personalie ist entscheidend für die Regierungsarbeit im Bund. Der Rücktritt ist auch aus einem anderen Grund von größerer Bedeutung: Denn Spahn wurden immer wieder Ambitionen auf das Kanzleramt nachgesagt. Aus dem Rennen um die Merz-Nachfolge ist der Christdemokrat nach seinem Rücktritt ausgeschieden - was die Perspektiven von Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst weiter verbessern dürfte. Noch ist Merz im Amt, der nun die schwerste Personalkrise seiner Amtszeit managen muss. Für Spahn selbst dürfte eine Elternzeitphase folgen, eine spätere Rückkehr auf die politische Bühne ist nicht auszuschließen."/yyzz/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.