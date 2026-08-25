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25.08.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Sommerinterview Chrupalla/Weidel
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Sommerinterview Chrupalla/Weidel:
"Die AfD hat genau studiert, wie Donald Trump austeilt. Etwa das Eliten-Bashing gegen "die da oben". Trump schaffte es lange, so zu tun, als gehöre ausgerechnet er nicht dazu, selbst als Präsident wettert er gern gegen Washington. Bei Weidel wird daraus natürlich Berlin. Sie wolle nicht mehr von "irgendwelchen Flachzangen angelogen" werden, "die da oben sitzen". Flachzangen: Diese Kollegen-Beschimpfung wiederholte die Frau mehrfach, die selbst natürlich längst zu "denen da oben" gehört und deren Posten in der Regierung übernehmen will."/yyzz/DP/he
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