NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Steuerfall Mathias Döpfner :

Indem sich Mathias Döpfner arm rechnen ließ, entgingen dem Fiskus rund 500 Millionen Euro. Alles legal. Die Macher des entsprechenden Gesetzes bedauern inzwischen die Lücke, die sie da geschaffen haben - die natürlich ausgenutzt wird. Döpfner hat also nach Recht und Gesetz gehandelt. Aber war das auch okay, war das anständig, gehört sich das für einen führenden Unternehmer der Republik? Für einen Mann, der in etlichen Artikeln die Werte des Westens verteidigt und die Marktwirtschaft?/yyzz/DP/mis