|
16.04.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Tankrabatt der Regierung
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Tankrabatt der Regierung:
"Nicht wieder ein 9-Euro-Ticket einzuführen, ist eine verpasste Chance. Die Chance, Menschen zum Umsteigen zu bewegen - gerade in Ballungsgebieten ist der ÖPNV eine bessere Alternative, als viele denken. Die Mineralölindustrie wird nun erst einmal schlau genug sein, die Preise zum Start des Tankrabatts entsprechend zu senken - und schlau genug, sie danach, wenn keiner mehr so recht hinschaut, schleichend zu erhöhen."/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.