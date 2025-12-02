02.12.2025 05:34:43

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Urteil gegen Klimaaktivisten

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Urteil gegen Klimaaktivisten:

"Urteile wie das in Hamburg werden Aktivisten weiter einschüchtern - und das gefährdet, wenn man es zu Ende denkt, zumindest mittelbar unsere Demokratie und Meinungsfreiheit. 2021 forderte der UN-Sonderberichterstatter für friedliche Versammlungsfreiheit, Raum für Kampagnen des zivilen Ungehorsams zu schaffen - sofern sie friedlich ablaufen und "nicht auf einen Aufruf zum Hass abzielen"."/yyzz/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:22 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Märkte uneinheitlich
Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen