Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Verbrenner-Aus 2035

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zur möglichen Abkehr vom Verbrenner-Aus 2035:

"Was sich nun abzeichnet, ist die gelebte Inkonsequenz der europäischen und deutschen Politik. Denn klimapolitisch bedeutet es einen Rückschritt, wenn aus Auspuffen weiterhin schädliche Emissionen in die Umwelt gelangen - auch wenn die neuen Motoren immer sauberer werden, ein im doppelten Sinne fahler Beigeschmack bleibt. Selbst der ADAC , unverdächtig, als autofahrerfeindlich zu gelten, meldet Zweifel an der rückwärtsgewandten Politik an. Denn eines ist klar: Dieser Rückschritt verunsichert die Verbraucher, vor allem die, die sich nach längerem Abwägen für den Einstieg in die E-Mobilität entschieden haben. Was sich anbahnt, lässt sich nur mit einem Einknicken vor der deutschen Automobilindustrie erklären."/yyzz/DP/men