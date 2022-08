Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Wirbel um Winnetou

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Wirbel um Winnetou:

"Geht's noch? Krieg in der Ukraine, Energiekrise in Europa, Ernährungskrise weltweit, vom Klima gar nicht zu reden: Doch konservative Politiker und Medien in Deutschland haben gerade nichts Besseres zu tun, als einen "Häuptlings-Gipfel" im Kanzleramt zu fordern, bei dem Kanzler Scholz doch bitte in Sachen Winnetou ein Machtwort sprechen möge. Mal abgesehen davon, dass ein deutscher Kanzler hoffentlich niemals eine gesellschaftliche Debatte mit einem Machtwort abwürgen kann oder will, ist an der Sache eigentlich nur eines absurd: Wie "Bild" und Söder versuchen, Kapital daraus zu schlagen und wichtige Informationen dabei unter den Tisch fallen lassen. Denn niemand hat Karl Mays Winnetou-Bücher und die darauf basierenden Filme verboten."/yyzz/DP/he