Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Zustand der Ampel-Koalition

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Zustand der Ampel-Koalition:

Es ist ein einmaliger Vorgang in der jüngeren Geschichte der Republik. Da ist eine Regierung noch nicht einmal durch die erste Legislatur durch - und alle Welt fragt sich nur noch, wann ihr Ende kommt, vor oder zum nächsten Wahltermin. So tief ist vor der Ampel noch keine Koalition in der Gunst der Menschen gesunken. Sie bewegt offenkundig die Sorge, dass das zerstrittene Bündnis nicht mehr die richtigen Antworten auf die Herausforderungen finden kann. Und sie hoffen auf ein Ende der Agonie./yyzz/DP/mis