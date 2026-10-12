Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Euphorie um den 1.FC Nürnberg

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Euphorie um den 1.FC Nürnberg:

"Das jüngste Team der Liga steht für Spektakel und Ernsthaftigkeit gleichermaßen. Gemeinsam mit Ausnahmekönnern wie Mohamed Ali Zoma, Finn Ole Becker oder Adam Markhiev spielen junge, fränkische Fußballspieler wie Jan Reichert, Tim Janisch oder Eric Porstner inzwischen sehr selbstverständlich Zweitliga-Spitzenfußball. Auch Trainer Miroslav Klose ist ein Gesicht des 1. FC Nürnberg geworden, ein freundlicher Botschafter eines Vereins, von dem man bis kurz vor dem Start in diese Spielzeit dachte, er sei abgehängt worden in der Fußball-Moderne."/yyzz/DP/he