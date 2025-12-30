30.12.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Krise der demokratischen Parteien

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Krise der demokratischen Parteien:

"Es mangelt den Parteifamilien an den großen Linien, hinter denen Einzelinteressen auch mal verschwinden können. Bleibt das so, rückt die AfD weiter vor. Denn deren Taktik ist simpel: Die anderen Kräfte schlechtreden, ihre Fehler aufgreifen und immer wieder anprangern. Union und SPD sollten sich endlich besinnen, sonst droht 2026 ein böses Erwachen."/yyzz/DP/nas

