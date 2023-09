Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Migrationsdebatte

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Migrationsdebatte:

"Wer in diesen Tagen mit Kommunalpolitikern redet, erhält stets dieselbe Antwort: 'Meine Stadt ist voll.' Wie und wo weitere Unterkünfte geschaffen werden können, steht ebenso in den Sternen wie die Frage, wo die Grenzen der immer noch vorhandenen Hilfsbereitschaft liegen. Um es auf den Punkt zu bringen: Eine seriöse, dauerhaft geführte Migrationsdebatte ist zwingend, um den gesellschaftlichen Frieden im Land nicht zu gefährden. Das hat im Übrigen nichts mit der Aufgabe humanitärer Standards zu tun. Oder sind die jetzigen Zustände auf Lampedusa in irgendeiner Form menschlich?"/yyzz/DP/stw