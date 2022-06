Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Sinnhaftigkeiten eines G7-Gipfels

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Sinnhaftigkeiten eines G7-Gipfels:

"So oder so lässt sich hinterfragen, ob solche pompösen Treffen noch in eine Zeit passen, die von Krisen geprägt ist und die den Menschen noch viel abverlangen wird. Zumal sich die Staatschefs ohnehin permanent treffen, wenn auch in unterschiedlicher Besetzung. Um die wesentlichen Dinge zu besprechen, müssen sie nicht erst nach Elmau fliegen. Sie sollten sich täglich beraten, und sie tun das natürlich auch. Für ein paar schöne Bilder und einen Tag Urlaub mit Alpenblick aber sind 200 Millionen eindeutig zu viel."/yyzz/DP/nas