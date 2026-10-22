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22.10.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' über Ukraine-Politik
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" über Ukraine-Politik:
"Offenbar will der US-Präsident angesichts rapide fallender Umfragewerte unmittelbare vor den Zwischenwahlen zeigen, dass ihm Sanktionen gegen einen Aggressor völlig schnuppe sind, wenn es um das Wohl des amerikanischen Autofahrers geht. So gut es gerade auch mit Blick auf Moskau ist, dass die demokratischen Parteien in Deutschland bei der Ukraine-Hilfe gar keine Diskussionen aufkommen lassen - es birgt auch Gefahren. In der Bevölkerung entsteht der Eindruck, die Gelder würden in einem Fass ohne Boden versinken. Wer verhindern will, dass aus dieser Thematik die Radikalen weiter Kapital schlagen, muss die Ukraine-Hilfe endlich besser erklären - oder ihr Ziele setzen."/yyzz/DP/he
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