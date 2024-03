Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu 200-Milliarden-Grundstock für Rentensystem

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu 200-Milliarden-Grundstock für Rentensystem :

"Dabei hat man glatt übersehen, dass - langfristig - Aktien noch immer die beste Möglichkeit darstellen, aus Geld mehr Geld zu machen. Ja, es gibt Jahre, in denen es an den Börsen nicht gut läuft, es gibt immer mal wieder regelrechte Einbrüche; aber über längere Zeiträume gesehen gehen die Kurse immer nach oben. Es ist deshalb richtig, dass die Bundesregierung einen börsengestützten Kapitalstock aufbauen will, um damit das Rentensystem zu stützen."/yyzz/DP/nas