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18.06.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Abschluss des G7-Gipfels
NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Abschluss des G7-Gipfels:
Die Frage begleitet alle G7-Gipfel seit Jahren: Was bringen diese aufwändig organisierten Zusammenkünfte auf höchster Regierungsebene eigentlich? (...) Vor allem das peinlich anmutende Umschmeicheln von US-Präsident Donald Trump war keine Darbietung europäischen Selbstbewusstseins. Historisch war dieser Gipfel nicht, aber allein, dass er nicht zum totalen Fiasko wurde, erscheint in diesen Zeiten schon wie ein Erfolg./yyzz/DP/stk
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