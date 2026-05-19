Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu anstehender WM in den USA

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu anstehender WM in den USA:

"Hoffentlich ruiniert Donald Trump nicht die schönste Nebensache der Welt. Er ist auf dem besten Weg dahin. Die Fifa hätte vorgewarnt sein sollen. Der US-Präsident hatte es vor der Vergabe der Fußball-WM schon geschafft, den "Super Bowl" in den USA zu politisieren. Er tut nun dasselbe mit dem "World Cup", dem Millionen Menschen rund um die Welt entgegenfiebern."/DP/jha